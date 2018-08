Pokal-Auftritt alarmiert FCI-Bosse

Beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt kommt nach dem Pokal-Aus bereits Krisenstimmung auf. Besonders die desolate erste Spielhälfte beim 1:2 (0:2) beim Ligakonkurrenten SC Paderborn verstörte die FCI-Bosse am Montagabend. „Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit versagt. Egal was, ob offensiv oder defensiv, sie ist nicht als Mannschaft aufgetreten“, lautete das alarmierende Urteil von Sportdirektor Angelo Vier im „Donaukurier“ (Dienstag-Ausgabe).

Direkt nach dem Spiel habe es eine Aussprache in der Kabine gegeben, an der auch Präsident Peter Jackwerth und Geschäftsführer Harald Gärtner teilgenommen hätten. Trainer Stefan Leitl reagierte ebenfalls ernüchtert. Die Leistung der ersten 45 Minuten könne er sich nicht erklären. „Wir waren nicht anwesend.“ Vor 9427 Zuschauern in der Benteler-Arena traf Uwe Hünemeier zweimal für die Gastgeber. In der besseren zweiten FCI-Hälfte konnte Sonny Kittel nur verkürzen.

Nach einem Punkt aus zwei Ligaspielen und dem Pokal-Aus wächst der Erfolgsdruck. Das weiß auch der Trainer. „Wir brauchen nun am Samstag ein Ergebnis in der Liga in Magdeburg“, sagte Leitl mit Blick auf das Auswärtsspiel beim Aufsteiger, der ebenfalls noch sieglos ist.

FCI-Kapitän Marvin Matip sprach am Dienstag deutliche Worte. „Für so eine Halbzeit gibt es keine Erklärung. Das war nicht zweitligareif“, sagte der Routinier im Vereins-TV. „Für so eine Situation gibt es eigentlich nur eine Lösung: mehr arbeiten, besser arbeiten, besser trainieren, um das ins Spiel zu übertragen.“

Matip bezeichnete den Pokal-Auftritt als eine Lehre. „Wir wollen in Magdeburg absolut den Bock umstoßen“, sagte der Abwehrspieler. Neuzugang Charlison Benschop, der am Dienstag 29 Jahre alt wurde, will jetzt Taten sehen und gar nicht so viel reden: „Wir müssen es einfach auf dem Platz machen.“

