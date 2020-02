Podolski: Köln besser „mit breiter Brust“ gegen die Bayern

Der frühere Nationalspieler Lukas Podolski empfiehlt seinem Ex-Club 1. FC Köln für die Bundesliga-Partie am Sonntag (15.30/Sky) gegen den FC Bayern eine offensive Strategie. „Ich denke, man darf nicht sagen: Es kommen die Bayern und da haben wir keine Chance“, sagte Podolski, der während seiner Karriere auch drei Jahre in München gespielt hatte, der „Bild“-Zeitung. „Da muss man mit breiter Brust rein und sagen: 'Lass sie kommen! Wir hauen die weg! Wir pressen die mal!' Und nicht immer: 'Oh, gegen die Bayern müssen wir mit einer Fünferkette verteidigen und kontern.'“

Wichtig sei, dass der FC „am Ende punktet“, sagte der 34-Jährige, der inzwischen für Antalyaspor in der Türkei spielt. „Egal, ob Karneval vor der Tür steht oder nicht. Gut, dass der FC die letzten Spiele gewonnen hat und da unten ein bisschen rausgekommen ist. Damit ist das Bayern-Spiel kein Endspiel um den Klassenerhalt.“ Köln belegt vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer Platz 13.

