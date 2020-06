Podcast „Sag's Pauly“: Hans Well, das singende Gewissen der Bayern

Hans Well war 35 Jahre lang der Kopf der Biermösl Blosn: Er schrieb die Texte für das erfolgreiche Trio, bestehend aus ihm und seinen jüngeren Brüdern Christoph und Michael. Die drei Musiker wurden von den einen gefürchtet und boykottiert, von den anderen verehrt und gefeiert.

Bis heute hält Hans Well (67) Politik und Gesellschaft den Spiegel vor – pointiert, humorvoll, spöttisch und gnadenlos. Die Blosn gibt es nicht mehr, doch Hans Well schaut der bayerischen Gesellschaft auch weiterhin auf die Finger.

Als Ältestes von 15 Kindern aufgewachsen

Hans Well wuchs mit 14 Geschwistern auf. Für den Vater, einen Dorfschullehrer, war die musikalische Erziehung der Kinder mindestens so wichtig wie Mathematik und Deutsch. Alte Volkslieder, Melodien und Spielweisen bildeten die Basis. „Da haben wir einen unglaublichen Schatz an Reichtum und Vielfalt mitgekriegt“, sagt Hans Well.

Das Weltbild seiner Familie war sehr konservativ, beide Eltern auch in den 50er Jahren noch nationalistisch geprägt. Als Hans Well in München aufs Gymnasium ging, lernte er andere Meinungen kennen und begann, sich mit der Politik auseinanderzusetzen - und entschied sich für eine andere Richtung als die Eltern. Für die Biermösl Blosn kombinierte er die traditionelle Musik und die bayerische Sprache mit Texten, welche „die Lebenswirklichkeiten und Realitäten widergespiegelt haben vom Publikum, das da unten gesessen ist“.

Gefälle vom Burgtheater bis zum Bierzelt

Vor allem die CSU als Alleinherrscherin war ein leichtes Ziel. Und weil sie vom Feuerwehrverein bis zur Landesregierung allgegenwärtig war, erreichte die Kritik der Biermösl Blosn ein ungewöhnlich breites Publikum, von den Reichen im Wiener Burgtheater bis zur Landbevölkerung im Bierzelt. „Das Gefälle war schon sehr steil“, sagt Well. Dennoch sei es nie notwendig gewesen, dass Programm anzupassen.

Die Kombination aus spitzer Politsatire, Bayerisch als Milieusprache und traditioneller Musik auf professionellem Niveau – Christoph Well spielte Trompete für die Münchner Philharmoniker - funktionierte überall.

Durchbruch mit einem Skandal

Ihren Durchbruch feierten die Biermösl Blosn 1979 mit einem Skandal: Nachdem sie am Silvesterabend direkt vor der Neujahrsansprache des damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß die bayerische Hymne zu „Gott mit dir, du Land der Baywa“ umdichteten, bekamen sie ein langjähriges Auftrittsverbot beim BR.

Ab diesem Zeitpunkt waren ihre Konzerte ausverkauft. Und selbst überzeugte CSU-Wähler zeigten Anerkennung, wenn auch auf ihre eigene, bayerische Art. „Wenn jemand sagt ‚Hund seid’s scho!‘: Das ist die größte Auszeichnung, die es in Bayern gibt“, sagt Well.

In Podcast spricht Hans Well über Musikkabarett, Politik und die Besonderheiten Bayerns, über kleine und große Skandale und nicht ganz ernst gemeinte Heiratsangebote an die Töchter des Liechtensteiner Fürsten.

