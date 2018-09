Playmobil-Hersteller streitet vor Gericht um Hitzepausen

„Think pink!“ schien das Motto am frühen Samstagabend in Laupheim zu lauten: 500 Frauen in überwiegend pinkfarbenen Trikots tauchten die Innenstadt in ein stimmungsvolles Bild und sorgten für eine fast rundum gelungene Premiere des VR-Frauenlaufs. Allein die Zahl der Zuschauer am Streckenrand ließ noch Luft nach oben.

Sportlicher Spaß oder spaßiger Sport – irgendwo dazwischen liegt wohl die Idee für das von Alexander Schwarz und Thorsten Schmid mit großem Einsatz veranstaltete Lauf-event.