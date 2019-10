Plauen und Hof: Grenzgebiet erinnert an Mauerfall

Mit einer Festveranstaltung will das vogtländische Plauen zusammen mit der bayrischen Partnerstadt Hof an den Fall der Mauer am 9. November 1989 erinnern. Die Ereignisse im Wendeherbst hätten beide Städte hautnah berührt, erklärte Plauens Bürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) am Donnerstag. „Tausende Menschen überquerten bei uns nach der Öffnung die Grenze, die sehr nah zwischen unseren beiden Städten lag.“ Zur Erinnerung finde deshalb am 30. Jahrestag des Mauerfalls im Plauener Vogtlandtheater ein kostenfreier Festabend unter der Überschrift „Herbst 1989 - Freiheit durch Bürgermut“ statt.

Zukünftig erhoffe sich Plauen mit Blick auf die Ereignisse der Wendezeit mehr Aufmerksamkeit. In der Stadt gingen noch vor den Massendemonstrationen in Leipzig bereits am 7. Oktober 1989 etwa 20 000 Menschen auf die Straße.