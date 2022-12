Plädoyers in Prozess gegen Ex-Altenpfleger

Für einen Angriff auf einen demenzkranken Senior soll ein 24 Jahre alter ehemaliger Altenpfleger nach dem Willen der Regensburger Staatsanwaltschaft für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Der Anklagevertreter warf dem Mann am Dienstag vor dem Landgericht der oberpfälzischen Stadt gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Der Verteidiger ging in seinem Plädoyer von einfacher Körperverletzung aus und sah eine Bewährungsstrafe zwischen sechs und zwölf Monaten als angemessen an. Beide Seiten forderten eine Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung.

Den Ermittlungen nach drückte der 24-Jährige im Februar einem 68 Jahre alten Heimbewohner in Cham ein Kissen auf das Gesicht. Als eine Kollegin des Pflegers in das Zimmer kam, ließ der Mann von dem Opfer ab. Der Senior erlitt demnach keine bleibenden Schäden. In der Folge wurden 15 Todesfälle in dem Altenheim überprüft und drei Leichen exhumiert. Ein Verdacht gegen den 24-Jährigen hatte sich aber den Ermittlungsbehörden zufolge nicht erhärtet.

