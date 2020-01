Plädoyers im Prozess um Raubüberfall auf Uhrenhändler

In dem Prozess um einen Raubüberfall auf ein Uhrenhändler-Ehepaar sollen heute (9.00 Uhr) die Plädoyers gesprochen werden. Auch ein Urteil könnte fallen, wie ein Sprecher des Landgerichts Memmingen mitteilte.

Der Prozess zieht sich seit September in die Länge. Vier der insgesamt fünf Angeklagten wurden bereits freigesprochen. Ein 37-Jähriger steht weiterhin unter Verdacht, im Jahr 2013 an einem Einbruch im privaten Haus eines Uhrenhändlers in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Raub wurden wertvolle Uhren, Bargeld und weitere Gegenstände in Höhe von rund 700 000 Euro entwendet.

Am vergangenen Prozesstag hatte die Verteidigerin ein anonym zugespieltes Dokument ins Beweisverfahren aufgenommen, das die Tatnacht aus Sicht ihres Mandanten schildert. Die Verteidigerin geht davon aus, dass es sich um ein vorformuliertes Geständnis handelt, das von einer dritten Person verfasst wurde. Ein Gutachten soll bei der heutigen Verhandlung Aufschluss geben, ob das handgeschriebene Dokument tatsächlich von dem Angeklagten verfasst wurde - wenn nicht, könnte es den 37-Jährigen entlasten.

