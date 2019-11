Plädoyers im Prozess um illegales Rennen geplant

Von Waltraud Wolf

Klare An-, Zu- und Absagen gab es bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in Aßmannshardt zum Riedlinger Krankenhaus.

So erinnerte Landrat Dr. Heiko Schmid an die Alternativen, die sich im Dezember 2012 für den Krankenhaus-Betrieb aufgetan hatten: Vergabe an einen Anbieter (Helios, d. Redaktion), der die stationären Strukturen in Laupheim und Riedlingen sofort geschlossen hätte, der Verbleib in kommunaler Trägerschaft mit einem Ein-Standort-Modell oder eben die Vergabe an Sana, ebenfalls mit einem Ein-Standort-Modell angetreten, ...