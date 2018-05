Plädoyers im NSU-Prozess gehen zügig weiter

Von Eugen Kienzlerund Rudi Multer

Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr infolge einer IT-Umstellung wird Knoll-Maschinenbau zusätzlich zum Urlaubsgeld eine Erfolgsprämie bezahlen. Das hat Geschäftsführer Matthias Knoll bei der Jahresabschlussfeier des Unternehmens im Stadtforum in Bad Saulgau angekündigt. Die Höhe stehe aber noch nicht fest, so Matthias Knoll. Das Unternehmen investiert derzeit in ein neues Werk im polnischen Breslau, wo Knoll ab März kommenden Jahres Blechkomponenten in Serie produzieren möchte.