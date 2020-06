Pkw rast gegen Strommast: Eine Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Kleinkahl (Landkreis Aschaffenburg) ist die Insassin eines Pkw schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie habe mehrere Knochenbrüche erlitten, ergänzte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Fahrerin und ein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Das Fahrzeug war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Strommast gerast. Dadurch sei ein Teil des örtlichen Stromnetzes ausgefallen, wie es hieß.