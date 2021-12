Pistole und Drogen: Vier Männer vorläufig festgenommen

Ein Schuss in die Luft und Drogen im Gepäck: Vier Männer sind in Schwaben vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen einen jungen Mann in Dillingen an der Donau am Sonntagabend dabei beobachtet, wie er mit einer Pistole in die Luft schoss.

Die Polizei konnte daraufhin nach eigenen Angaben vier Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren vorfinden, die Marihuana konsumierten. Zudem wurde bei dem 20-Jährigen eine Schreckschusspistole mit Munition gefunden. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-512626/2