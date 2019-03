Wie die Polizei mitteilt, hat ein Täter in der Nacht auf Freitag am Freiwasserparkplatz das magentafarbene Hinweisschild für Frauenparkplätze entwendet. Am Morgen wurde das Fehlen des Schildes im Wert von 100 Euro festgestellt. Das berichtet der "Eichstätter Kurier" mit Hinweis auf die Polizeiinspektion.

Hinweise zum Verbleib des Schildes nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer (08421) 97 70 0 entgegen.