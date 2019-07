Pilot muss mit Ultraleichtflugzeug in Weizenfeld notlanden

Ein Motorausfall hat den Piloten eines Ultraleichtflugzeugs zur Notlandung in einem Weizenfeld in Unterfranken gezwungen. Der 68-Jährige und sein Begleiter blieben unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Männer waren am Donnerstag auf einem privaten Rundflug, als plötzlich der Motor in der Luft ausfiel. Der Pilot steuerte die Maschine im Gleitflug in Richtung Boden und landete bei Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) in dem Feld. Der Mann habe hervorragend gehandelt, sagte ein Sprecher. Ermittlungen gegen ihn wurden nicht eingeleitet. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro.

Pressemitteilung