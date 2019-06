Pilger starten zur Fußwallfahrt nach Altötting

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B31zwischen dem Diepoldsbergtunnel und der Ausfahrt Schönbühl gekommen. In den Unfall waren drei Fahrzeuge verwickelt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, zwei wurden schwer verletzt, ein weiterer leicht. Das teilte die Polizei Kempten mit. Das Teilstück war bis in den Abend voll gesperrt. Dadurch kam es im Lindauer Stadtgebiet zu erheblichen Staus.

Um 15.36 Uhr sind der Löschzug Hauptwache und der Löschzug West mit dem Stichwort „Personen eingeklemmt“ auf die B31 ...