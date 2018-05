Pilger starten zur Fußwallfahrt nach Altötting

Die Zeit läuft für den Volkswagen-Konzern – und gegen die Kunden des weltgrößten Autobauers. Seit die US-Umweltbehörde EPA am 19. September 2015 öffentlich gemacht hat, dass der Wolfsburger Autobauer bei der Abgasreinigung seiner Dieselautos systematisch betrogen hat, tickt die Uhr. Ende des Jahres beginnen die Ansprüche der VW-Kunden zu verjähren. Drei Jahre zum Ende eines Kalenderjahres ab Kenntnis des Schadens – so berechnet sich die Zeitspanne, in der ein Schaden geltend gemacht werden muss.