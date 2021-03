Piazolo: Tests womöglich auch für Jüngere

Die Staatsregierung arbeitet nach Worten von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) an einem Corona-Testkonzept auch für jüngere Schülerinnen und Schüler. Bislang sollen lediglich die über 15-Jährigen einen Schnelltest pro Woche vom Freistaat bekommen. Piazolo deutete nun an, dass auch für unter 15-Jährige Testmöglichkeiten kommen. Die zuständigen Ministerien seien hier derzeit in intensiver Abstimmung. Er hielte dies für sehr sinnvoll.

Zugleich kündigte Piazolo für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche die Möglichkeit für einen „Tag des offenen Klassenzimmers“ für Grundschulklassen an. Grundsätzlich darf in den betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten nur Distanzunterricht angeboten werden. Nun sollen laut Piazolo zumindest Grundschüler an einem Tag die Möglichkeit bekommen, sich im Klassenzimmer zu treffen.

„Für die Kleinsten ist es besonders wichtig, auch mal wieder Kontakt zu haben“, sagte Piazolo. Das Angebot sei aber freiwillig und müsse an den jeweiligen Schulen mit den Eltern abgesprochen werden. Kein Kind solle dazu verpflichtet werden. Zudem müsse eine solche Aktion jeweils mit den Gesundheitsbehörden vor Ort abgestimmt werden. Piazolo machte dabei auch eine Einschränkung: In Regionen mit einer Inzidenz über 300 könne er sich so ein Angebot auch für einen Tag nicht vorstellen.

