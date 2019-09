Piazolo sieht keinen Lehrermangel

Für etwa 1,65 Millionen Schüler in Bayern beginnt am Dienstag das neue Schuljahr. Deren Unterricht ist nach den Worten von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) „gesichert“. Der Freistaat habe mehr als 5200 voll ausgebildete Lehrer neu eingestellt, sagte Piazolo am Donnerstag in München. Etwa 4200 ersetzen Lehrer, die aus dem Schuldienst ausscheiden, 1000 werden neu geschaffene Planstellen einnehmen. Dazu kommen 100 weitere Stellen für Schulpsychologen und -sozialpädagogen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Schülerzahlen nur leicht verändert. Die Zahl der Abc-Schützen stieg leicht um 0,3 Prozent auf 115 200, während die Gesamtzahl aller Schüler um 0,5 Prozent oder knapp 9000 abnahm. Den stärksten Zuwachs unter den großen Schularten verzeichnen die Grundschulen mit einem Anstieg um 4000 auf 441 800, während die Zahl der Realschüler im Schuljahr 2019/2020 um 1,6 Prozent auf 153 100 zurückgeht. In den Klassen fünf bis zehn des Gymnasiums bleibt die Schülerzahl nahezu unverändert bei 198 000. Einen deutlichen Zuwachs an Schülern bekommen allerdings die Förderzentren mit 56 600 (plus 2,2 Prozent).

Gleiche Klassenstärken

An den Klassenstärken änderte sich so gut wie nichts. Im Schnitt 21 Schüler zählt nach wie vor eine Grundschulklasse, an den Mittel- und Hauptschulen sind es 19,4, an den Realschulen 25,4 und an den Gymnasien (Klassen fünf bis zehn) unverändert 25,3 Schüler pro Klasse.

Weiter angespannt ist die Lage auf dem Markt für Grund- und Mittelschullehrer. Jeder Bewerber mit einer Examensnote von 3,5 und besser, der sich beim Freistaat bewarb, erhielt eine Zusage, so Piazolo. Zudem laufen Bemühungen, ausgebildete, aber nicht benötigte Realschul- und Gymnasiallehrer für das Lehramt an Grund- und Mittelschulen zu qualifizieren. Für die Grundschulen haben nach Angaben Piazolos 1600 Lehrkräfte ein Einstellungsangebot erhalten, für die Mittelschulen 690 und für die Förderschulen 540. Jeweils 810 Lehrer wurden für Gymnasien und Realschulen eingestellt.

Für die Digitalisierung der Schulen stehen bis 2024 eine Milliarde Euro aus dem „DigitalPakt Schule 2019“ des Bundes sowie aus bayerischen Landesförderprogrammen bereit. Finanziert werden davon unter anderem „digitale Klassenzimmer“, deren Zahl bis 2024 auf 50 000 steigen soll, die WLAN-Anbindung der Schulen, der Aufbau einer „Bayern-Cloud“ sowie zusätzlich 270 Lehrerstellen. Die Kommunen als Sachaufwandsträger erhalten Fördermittel für die IT-Ausstattung der Schulen.

Zudem werden die Ganztagsangebote ausgebaut. 1864 der etwa 6000 Schulen werden zum neuen Schuljahr als „gebundene Ganztagsschulen“ (mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht) geführt, 23 mehr als im Vorjahr. Den größten Zuwachs an offenen Ganztagsangeboten gibt es an den Grundschulen: Die Zahl der Ganztagsgruppen steigt hier um 19,1 Prozent auf 2715.

Piazolo appellierte an die Eltern, aber auch Schüler, die Schule nicht „zu überhöhen“. Auch schlechte Noten und Unterrichtsausfälle sollten „mit der nötigen Gelassenheit“ behandelt werden. Das bayerische Schulsystem biete „immer wieder neue Chancen“. In der schulpolitichen Auseinandersetzung wünscht sich der Kultusminister eine „gewisse Milde und Achtsamkeit im Umgang, auch was die Sprache angeht“.

Die schulpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Anna Toman, warf Piazolo vor, nicht den „Hauch einer Innovation“ zu entwickeln. Wie jedes Jahr verkünde das Kultusministerium kurz vor Schulbeginn, wie großartig in Bayern alles läuft. Die Realität sehe aber anders aus, vor allem bei der Unterrichtsversorgung, so die Grünen-Politikerin. Wenn die Zahl neu ausgebildeter Grundschullehrkräfte in den kommenden Jahren nicht deutlich steige, würden bis zum Schuljahr 2023/24 bis zu 2300 Lehrer fehlen, in den Mittelschulen zum Ende der zwanziger Jahre etwa 2500. Tendenz steigend. Das belege ein Gutachten. „Von einer wirklichen Stärkung kann hier keine Rede sein, der Lehrkräftemangel muss Thema Nr. 1 sein“, so Toman.

Auch bei der digitalen Bildung und bei der Umweltbildung hält die Bildungspolitikerin die Lobeshymne für wenig angebracht: „Die Gelder aus dem bayerischen Digitalbudget sind längst verplant.“ Das Geld, das in die digitale Bildung fließe, stamme einzig und allein vom Bund.

Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmayr, wies auf die steigende Zahl von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf hin. Sie müssten „verstärkt in den Fokus genommen und gezielt und professionell unterstützt und gefördert werden“. Mit der Ankündigung Piazolos, jeweils 100 zusätzliche Stellen für die Inklusion und für die Förderschulen zu schaffen, sei es noch nicht getan. Wichtig sei zudem eine gründliche Ursachenforschung, sagte Strohmayr. Die Staatsregierung müsse das Problem „ganzheitlich angehen und das Übel an der Wurzel packen, anstatt die Symptome ausschließlich durch zusätzliche Lehrerstellen zu bekämpfen.“

Piazolo gegen Fridays for Future

Nach Ansicht von Kultusminister Piazolo ist es an der Zeit, dass Schüler ihre Fridays-for-Future-Aktionen während der Unterrichtszeit beenden. Die auch mit dem Regelbruch beabsichtigte Aufmerksamkeit ist erzeugt, sagte Piazolo: „Viel mehr kann es nicht geben.“ Den Schulleitungen bleibt weiterhin überlassen, wie sie im Einzelfall mit dem Fernbleiben vom Unterricht umgehen wollen.

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) hat zu Beginn des neuen Schuljahres die „hohe Qualität der bayerischen Bildungslandschaft“ gelobt. Im Bildungsmonitor der Initiative „Neue Soziale Marktwirtschaft“ hatte sich Bayern auf den zweiten Platz im Ländervergleich hochgearbeitet. Dennoch gebe es Verbesserungsbedarf, erklärte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Insbesondere müssten die Schüler bestmöglich auf eine digitalisierte Welt vorbereitet werden. Neben dem Fachwissen müsse außerdem ein „noch deutlicherer Schwerpunkt“ auf die Vermittlung sozialer, personaler und methodischer Kompetenzen gelegt werden.