Piazolo: Abitur soll wie geplant durchgeführt werden

Während Schleswig-Holstein die Abiturprüfungen in diesem Jahr absagen will, bleibt es im Freistaat zunächst bei der geplanten Verschiebung. „Unser Ziel ist es, die Abiturprüfungen nach dem neuen Fahrplan ab dem 20. Mai durchzuführen“, betonte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag in München. „Für den Fall, dass dies aufgrund aktuell noch nicht absehbarer kurzfristiger Entwicklungen nicht möglich sein sollte, gibt es verschiedene alternative Lösungen.“

Diese müsse man sehr sorgfältig prüfen. „Schnellschüsse helfen da nicht weiter“, betonte Piazolo. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hingegen plant wegen der Corona-Pandemie eine Absage der Abiturprüfungen im Land. Auch die Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden und zum mittleren Schulabschluss sollen in diesem Schuljahr nicht abgenommen werden, wie Prien am Dienstag sagte. Einen entsprechenden Vorschlag wolle sie am Mittwoch dem Kabinett vorlegen.

Mitteilung