Pharma-Großhändler vertreibt nicht zugelassene Arzneimittel

- Vor dem Münchner Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Apotheker und Pharmazie-Großhändler aus dem Raum Fürstenfeldbruck wegen des Bezugs und Vertriebs von Medikamenten ohne Zulassung. Der 52-Jährige ist außerdem des Betrugs an Krankenkassen mit einem Gesamtschaden von gut 1,5 Millionen Euro angeklagt. Er soll von 2004 bis 2007 in Deutschland nicht zugelassene Arzneimittel bezogen und so knapp 300 000 Euro gespart haben. Die Infusionslösungen brachte er laut Anklage über seine Münchner Apotheke in Verkehr. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt.