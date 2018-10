Pfui Spinne: Auto kracht in Leitplanke

Wegen einer Spinne im Auto ist eine 35-Jährige in Panik geraten und hat einen Unfall gebaut. Das Tier habe sich während der Fahrt auf der Autobahn 70 bei Oberhaid (Landkreis Bamberg) vom Dach abgeseilt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau wollte den Achtbeiner verscheuchen, wedelte dafür mit den Händen und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die Leitplanke. Die Frau wurde bei dem Unfall am Dienstag leicht verletzt.

Mitteilung