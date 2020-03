Pfleger-Vereinigung begrüßt Notmaßnahmen der Staatsregierung

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) hat die Notmaßnahmen der Staatsregierung zur Bewältigung Coronavirus-Krise begrüßt. Politik und Staat seien jetzt gefordert, den Schutz des medizinischen Personals sicherzustellen und zugleich die Ressourcen so weit wie möglich zu erhöhen, teilte der Verband am Montag in München mit.

Die bayerische Regierung hatte zuvor angekündigt, dass Medizinstudenten in den kommenden Wochen in der Gesundheitsversorgung mitarbeiten sollen und medizinisches Personal aus dem Ruhestand geholt werden soll.

„Über diese unerlässlichen flankierenden Maßnahmen dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass wir alles tun müssen, um die Gesundheit des medizinischen Personals in allen Einrichtungen zu schützen“, sagte VdPB-Präsident Georg Sigl-Lehner. Es werde jede einzelne Kraft in der Versorgung gebraucht, zugleich müssten mögliche Infektionsketten in den Risikogruppen verhindert werden.

