Pflegebonus: Rund 38 000 Anträge noch nicht bearbeitet

Etwa jeder zehnte Antrag auf den Corona-Pflegebonus in Bayern war Anfang Oktober noch nicht bearbeitet. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Florian von Brunn (SPD) hervorgeht, waren etwa drei Monate nach Ablauf der Antragsfrist Ende Juni noch rund 38 000 der mehr als 350 000 Anträge in Bearbeitung.

Knapp 264 000 Anträge wurden demnach ausgezahlt, fast 50 000 abgelehnt oder storniert - darunter etwa 11 600 Doppelanträge. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Waldmann, bezeichnete die noch nicht bearbeiteten Anträge am Montag als „Ärgernis“. Wolle die Staatsregierung die Leistung von Pflege- und Rettungskräften honorieren, müsse dies „reibungslos klappen“.

Gesundheitsministerium zu Anträgen auf Pflegebonus