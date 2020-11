Pflegebedürftiger stirbt bei Raub: Angeklagter sieht sich als Opfer

Eine Spaziergängerin hat am Sonntagmittag einen gerissenen Schwan gefunden. Er lag am Ufer des Strandbades Friedrichshafen Fischbach. Den Verletzungen nach zu urteilen, wurde das Jungtier wohl durch einen Hund getötet. In letzter Zeit kam es laut Polizei im Bodenseekreis vermehrt zu ähnlichen Fällen.

Zeugen gesucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 28930 zu melden.