Pflege-Volksbegehren: Verfassungsgerichtshof prüft Zulassung

Vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof hat am Dienstagvormittag die mündliche Verhandlung über die Zulassung des sogenannten Pflege-Volksbegehrens begonnen. Die Initiatoren des Volksbegehrens „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ hatten nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Unterschriften gesammelt. Das bayerische Innenministerium hatte das gewünschte Volksbegehren jedoch für rechtlich unzulässig erklärt und den Fall dem Verfassungsgerichtshof in München zur Prüfung vorgelegt.

Die Initiatoren des Volksbegehrens - ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Ärzten und Juristen - fordern unter anderem mehr Pflegepersonal und einen festen Personal-Patienten-Schlüssel. So sollen die Patientenversorgung verbessert und die Pflegekräfte entlastet werden. Das Innenministerium argumentiert, Teile der Forderungen seien bereits durch Bundesrecht abschließend geregelt, in Bayern gebe es deswegen keine entsprechende Gesetzgebungsbefugnis.

Die Initiatoren des Volksbegehrens halten dem entgegen, dass der Bund zwar Personalmindeststandards festgelegt habe, für die Krankenhausorganisation aber allein die Länder zuständig seien.

Mitteilung Bayerischer Verfassungsgerichtshof

Gesetzestext des Volksbegehrens