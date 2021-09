Pflege-Verband: „Wir laufen in eine Versorgungskatastrophe“

Der Status quo in der Pflege lässt sich nach Überzeugung der Vereinigung der Pflegenden in Bayern in Zukunft nicht halten. „Wir laufen da sehenden Auges in eine Versorgungskatastrophe hinein“, betonte Pflege-Spezialist Bernhard Krautz mit Blick auf eine am Mittwoch in München vorgelegte Studie seiner Organisation. „Die Versorgungsstrukturen und -kapazitäten, so wie wir sie jetzt im Moment kennen, sind keinesfalls aufrechtzuerhalten. Wir werden das Gesundheitssystem umbauen müssen, ansonsten wird es früher oder später zum Kollaps kommen.“

