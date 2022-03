Pflaster, Windeln und Matratzen: Bayern spenden für Ukraine

Ob in Kindergärten oder Kirchengemeinden: Die schrecklichen Bilder von Familien in Luftschutzkellern und zerstörten Häusern in der Ukraine haben in Bayern eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Neben den großen Organisationen wie dem Bayerischen Roten Kreuz, der Caritas und der Diakonie haben sich vielerorts kleine Initiativen gebildet, die den Menschen in dem Kriegsgebiet helfen wollen. Landratsämter zwischen Aschaffenburg und Garmisch-Partenkirchen suchen Möglichkeiten, Flüchtlinge unterzubringen oder Menschen, die beim Übersetzen helfen können.

Die Bamberger ukrainische griechisch-katholische Pfarrei St. Nikolaus sammelt Sachspenden, unter anderem mit Freiwilligen in Kitas. „Priorität haben Medikamente“, sagte Pfarrer Andrii Khymchuk am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst sitze derzeit in der Westukraine fest und könne wegen des großen Flüchtlingsandrangs an der Grenze zu Polen nicht ausreisen. „Ich mache meine Arbeit nun von hier aus.“

Ob Pflaster, Windeln, Kleidung oder Batterien - alles, was in und um Bamberg gesammelt wird, soll über München per Lastwagen Richtung Ukraine transportiert werden. Aufrufe zu Spendenaktionen gibt es lokal etwa in Kindergärten, bei Vereinen oder in Firmen, die die Geldspenden ihrer Mitarbeiter verdoppeln.

