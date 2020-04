Pferdestall abgebrannt: Wohnhaus stark beschädigt

Bei einem Brand ist in Niederbayern an einem Stall sowie an einem anliegenden Wohnhaus ein Sachschaden in Höhe von 130 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Stall fünf Pferde, als das Gebäude in der Nacht zum Freitag Feuer fing. Sie wurden demnach gerettet, ehe das Gebäude in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) vollständig niederbrannte. Bei der Rettung der Tiere zog sich eine Frau leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das anliegende Wohnhaus wurde durch den Brand ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.