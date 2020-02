Pferd scheut: Reiterin liegt nach Sturz bewusstlos im Wald

Weil ihr Pferd scheute und sie abwarf, ist eine Frau nach einem Ausritt in Unterfranken bewusstlos im Wald liegen geblieben. „Die 29-Jährige kam zwar bald wieder zu sich, war aber so verletzt, dass sie sich nicht bewegen konnte“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Pferd bewegte sich ohne die Reiterin zurück in seinen Stall in Kleinkahl (Landkreis Aschaffenburg). Freunde der Frau alarmierten daraufhin die Polizei. Bergwacht und Feuerwehr fanden die 29-Jährige rund eine Stunde nach dem Sturz. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.