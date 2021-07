Pferd geht durch: Tier und Reiter stürzen in Graben

19 Einsatzkräfte mussten helfen: Bei einem Ausritt im oberbayerischen Landkreis Freising ist ein Pferd durchgegangen und mit dem Reiter in einen Graben gefallen. Der 19-jährige Reiter verlor in Zolling die Kontrolle über sein Tier, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 51 Jahre alte Frau beobachtete die Szene am Mittwochabend zufällig und wollte helfen. Allerdings schaffte sie es nicht, den gestürzten Reiter in Sicherheit zu bringen, sondern verletzte sich selbst leicht.

Sie rief dann die Feuerwehr, wie ein Polizeisprecher sagte. Mithilfe eines Radladers befreiten die Einsatzkräfte den Mann und das Tier aus deren Notlage. Der Reiter und die Passantin wurden ambulant behandelt. Das Pferd überstand den Unfall nach Angaben des Sprechers nahezu unverletzt und beruhigte sich wieder.

