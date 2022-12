Pfefferspray in Schule gesprüht: Sieben Verletzte

Jugendliche haben in einer Schule in Oberbayern Pfefferspray versprüht und damit sieben Menschen leicht verletzt. Ein 17-Jähriger habe das Spray legal mit in die Schule in Freising genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Freunde dort am Donnerstag die Inhaltsstoffe auf der Packung studieren wollten, sei „aus Versehen der Auslöseknopf betätigt“ worden.

Eine Lehrerin brachte die hustenden Jugendlichen ins Freie und lüftete den Bereich, in dem sich das Reizspray verteilt hatte. Zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten demnach sieben Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Danach hätten die Schüler wieder den Unterricht besuchen können. Gegen die Verursacher des Vorfalls wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:221202-99-752518/2