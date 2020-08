Pfandbriefbank: Trotz Gewinneinbruchs solides Ergebnis

Zehn weitere Menschen im Kreis Ravensburg haben sich erwiesenermaßen mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, ist die Zahl der aktiven Fälle damit auf 65 gestiegen. Die zehn Neuinfizierten sind zwischen drei und 51 Jahre alt. Sie wohnen überwiegend im Allgäu. Allein vier Fälle kamen in Wangen hinzu, je zwei in Leutkirch und Bad Wurzach und je einer in Ravensburg und Weingarten. Insgesamt steigt die Zahl der positiv Getesteten damit auf 648, sieben Kreisbewohner sind an Covid-19 gestorben, 576 gelten als ...