Petkovic erhält Wildcard für Nürnberger Tennisturnier

Die langjährige Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic hat für das Tennisturnier in Nürnberg eine Wildcard erhalten. Neben der Darmstädterin schlagen aus Deutschland auch Julia Görges, Carina Witthöft, Mona Barthel und Nachwuchstalent Katharina Hobgarski bei der mit 250 000 US-Dollar dotierten Veranstaltung auf. Titelverteidigerin Kiki Bertens ist ebenfalls wieder am Start. Die Niederländerin konnte das fränkische Sandplatz-Event bereits 2016 sowie 2017 für sich entscheiden und peilt nun den Hattrick an. Dieses Jahr findet der Nürnberger Versicherungscup vom 19. bis 26. Mai zum insgesamt sechsten Mal statt.

