Peter Maffay litt lange an Schlafstörungen. Die Folgen mit totaler Erschöpfung seien erheblich gewesen, sagte der 70-Jährige der „Bild“-Zeitung (Samstag). „Irgendwann kann der Körper nicht mehr, und man will auch nicht mehr.“ Tabletten seien auf Dauer aber keine Lösung. Das mache abhängig, sagte der Musiker. Ein Arzt brachte ihn zu einer anderen Therapie: Autogenes Training. „Das mache ich seitdem, denke beim Einschlafen zum Beispiel an etwas Schönes. Das klappt.“