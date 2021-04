Personalsorgen beim FC Bayern: Fokus auf Union Berlin

Der FC Bayern München will sich in der Bundesliga trotz weiterer personeller Rückschläge nicht von seinem Erfolgsweg abbringen lassen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin möchte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen.

Trainer Hansi Flick muss vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag aber mehrere Spieler ersetzen. Dem Tabellenführer fehlen als neueste Ausfälle die Verteidiger Niklas Süle und Lucas Hernández sowie Mittelfeldspieler Leon Goretzka. „Wir sind absolut fokussiert auf unsere Aufgaben. Auch die Spieler, die nicht spielen, sind wahnsinnige Profis und geben immer 100 Prozent im Training“, sagte Flick.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-144142/2

