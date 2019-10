Per Haftbefehl Gesuchter bringt Polizei auf eigene Fährte

Mit einem Diebstahl von drei Fischdosen hat ein per Haftbefehl gesuchter Mann die Polizei in Unterfranken selbst auf seine Fährte gelockt. Der 61-Jährige hatte in einem Discounter in Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) Dosen im Wert von je 2,25 Euro geklaut, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Seine anderen Waren hatte der Mann bezahlt, nur den Fisch steckte er ein. Als die Beamten die Anzeige aufnahmen, bemerkten sie, dass gegen den Dieb bereits ein Haftbefehl vorlag. Die Polizei brachte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Schweinfurt. Wofür der Haftbefehl ausgestellt war, wollte die Polizei nicht mitteilen.