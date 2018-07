Per Haftbefehl gesuchte Männer fliegen bei Kontrolle auf

Bundespolizisten haben einen Kleintransporter auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) kontrolliert und sind dabei auf zwei per Haftbefehl gesuchte Männer gestoßen. Sie sollen seit Ende 2015 in vier Fällen auf dem Gelände eines Autohauses im bayerischen Coburg Autoteile gestohlen haben, wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwoch mitteilte. Dem Autohaus sei ein Schaden von etwa 140 000 Euro entstanden. Die Männer wurden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls seit gut einem Jahr gesucht.

Der Kleintransporter war am Dienstag im Grenzgebiet Richtung Berlin unterwegs gewesen, als er für eine Kontrolle gestoppt wurde, wie es weiter hieß. Die beiden 23 und 37 Jahre alten Männer aus Polen seien festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden.

