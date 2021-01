Pelzhändler öffnet Laden trotz Verbot: Bußgeldverfahren

Für viele war es ein Ärger mit Ansage: Zum Schulstart am Montag in Baden-Württemberg hat der Distanzunterricht vielerorts geruckelt. In Bayern lief das digitale Lernen überraschend rund. Woran das liegt und wie es weitergeht:

Was hat in Baden-Württemberg gehakt? Sehr viele Schulen im Land setzen beim Fernunterricht auf die Lernplattform Moodle und den Videochat BigBlueButton – so wie es das Kultusministerium vorsieht.

Beide Dienste sind sogenannte Open-Source-Lösungen, die keinem Privatunternehmen gehören.