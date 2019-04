Pegida München klagt gegen Demo-Verbot vor der Roten Flora

Mitglieder der islamfeindlichen Pegida-Bewegung München wollen rund um den 1. Mai an zwei Tagen vor dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel demonstrieren. Diese Pläne hat die Polizei durchkreuzt: Sie erlaubt die Versammlung nur, wenn sie an den U-Bahnhof Schlump verlegt wird. Gegen diese Auflage hat der Verein Pegida München einen Eilantrag beim Hamburger Verwaltungsgericht gestellt, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Eine Kammer prüfe nun den Antrag. Ob es in der Sache noch am Freitag eine Entscheidung geben wird, war zunächst unklar. Gegen eine eventuelle Entscheidung kann die unterlegene Seite Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Hamburg einlegen. Das ist dem Sprecher zufolge im Eilverfahren üblicherweise die letzte Instanz.

Der Polizei zufolge hat Pegida München eine von Dienstagmittag bis Mittwochabend dauernde Versammlung mit etwa 100 Teilnehmern angemeldet. Infos zu weiteren Demonstrationen vor der Roten Flora lagen demzufolge noch nicht vor. Für Mittwochabend war eine Demo unter dem Motto „Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive“ mit etwa 1000 Teilnehmern angemeldet, die von der Schanzenstraße aus bis zur Hagenbeckstraße laufen wollen.