Pedelec-Fahrer stürzt im Wald: Tot

Ein Pedelec-Fahrer ist in einem Waldstück in Oberfranken gestürzt und ums Leben gekommen. Der 57-Jährige hatte am Samstag in Begleitung eines Freundes ein Waldstück bei Gößweinstein (Landkreis Haßberge) durchfahren, teilte die Polizei mit. Sein vorausfahrender Freund bemerkte, dass der 57-Jährige nicht mehr hinter ihm fuhr und kehrte um. Hier fand er den Mann leblos neben seinem Fahrrad vor. Er leistete Erste Hilfe und rief einen Notarzt. Dieser habe jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es. Unklar war zunächst, ob er durch den Sturz oder ein medizinisches Problem starb.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220514-99-288887/2