Pay-TV gewinnt Abonnenten und steigert Umsatz

Bezahlfernseh- und -Video-Anbieter wie Sky oder Netflix haben Umsatz und Abozahlen in Deutschland deutlich gesteigert. Wie der Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) am Donnerstag in München mitteilte, stieg die Zahl der Pay-TV- und Video-on-demand-Abonnenten im vergangenen Jahr auf 7,4 Millionen und dürfte dieses Jahr weiter auf 7,8 Millionen wachsen. Die Umsätze legten um zwölf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu und sollen dieses Jahr 2,8 Milliarden erreichen.

Der Verband erwartet beim Pay-TV etwa 7 Prozent, bei Video-on-demand sogar rund 25 Prozent Zuwachs. Marktführer Sky Deutschland investiert in beide Bereiche, wie Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt sagte. Das zeitversetzte Fernsehen auch über mobile Internet-Plattformen habe die Nutzung stark verändert. Aber nicht nur im Sport bleibe herkömmliches Fernsehen gefragt. Attraktive, vieldiskutierte Serien wie „Walking Dead“ oder „House of Cards“ habe die große Mehrheit der Zuschauer sofort bei der Erstausstrahlung sehen wollen.