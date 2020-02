Pause für Margreitter: Misidjan trainiert in Heimat

Innenverteidiger Georg Margreitter muss bei dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg die nächsten Tagen kürzer treten. Wie der „Club“ am Dienstag mitteilte, erlitt der 31-Jährige eine Kapseldehnung des Innenbands im Sprunggelenk. Abwehrkollege Asgar Sörensen stieg am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. Der Innenverteidiger hatte mit Adduktoren-Problemen zuletzt nur dosiert trainieren können. Bei der Einheit am Montag fehlte Trainer Jens Keller Stürmer Mikael Ishak krankheitsbedingt, Abwehrspieler Oliver Sorg wurde wegen Wadenbeschwerden behandelt.

Zurückgekehrt in seine Heimat ist der Niederländer Virgil Misidjan. Der Stürmer setzt nach Absprache mit dem Verein die Reha nach einem Kreuzbandriss für weitere vier Wochen in Holland fort. „Virgil hatte zwischenzeitlich seine Reha in Nürnberg angetreten und sich hier verschiedenen Testungen unterzogen. Mit dem Ergebnis, dass er nach der schweren Verletzung in bestimmten Bereichen noch Nachholbedarf hat“, sagte Sportvorstand Robert Palikuca. „Virgil hat sehr hart in den vergangenen Monaten gearbeitet und kommt immer weiter voran.“

Nach dem 2:2 beim 1. FC Heidenheim geht es für die Franken am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98 weiter. In der Tabelle haben die Nürnberger fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

