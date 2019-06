Paulsen bleibt trotz 3. Liga beim FC Ingolstadt

Trotz des Abstiegs in die 3. Liga will der FC Ingolstadt die meisten seiner Fußballprofis halten und konnte bereits einen ersten Erfolg vermelden. Der dänische Abwehrspieler Björn Paulsen (27) verzichtet auf eine Ausstiegsklausel und wird bei den Oberbayern bleiben, wie am Donnerstagabend bekanntgegeben wurde. Der im Winter aus Schweden geholte Defensivakteur bestritt danach alle Pflichtspiele. „Jetzt ist nicht die Zeit, um aufzugeben“, sagte er.

Zuvor hatten die Vereinsverantwortlichen um Vorstandschef Peter Jackwerth und die neue sportliche Doppelspitze mit Michael Henke und Florian Zehe von Optimismus im Hinblick auf das künftige Team gesprochen. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte Zehe zu den Zukunftsverhandlungen mit seinen Schützlingen und resümierte: „Der Großteil des Kaders steht.“

