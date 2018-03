Paul Klees Landschaften im Franz-Marc-Museum in Kochel

Das Franz-Marc-Museum im oberbayerischen Kochel am See widmet sich in einer Ausstellung den Landschaftbildern von Paul Klee (1879-1940). Von Sonntag an ist dort eine Landschaftstypologie mit fast 60 Bildern des Künstlers zu sehen. Gezeigt werden frühere Werke wie „Blick auf einen Fluß“ (1912), aber auch Bilder wie „Landschaft für Verliebte“ (1924) und „Orientfest“ (1927), ein rotglühender Sonnenuntergang über stilisierter Szenerie.

Die Schau gibt dabei einen Überblick, wie sich Klees Schaffen entwickelt hat: von Naturstudien, geprägt durch eine Auseinandersetzung mit dem Impressionismus, bis zur Abstraktion. Landschaft ist bei Klee weniger ein konkreter als ein imaginärer Ort. Er nutze die allgemeine Vorstellung von Landschaft als Folie, um eine „kleine Reise ins Land der besseren Erkenntnis zu unternehmen“, erläuterte das Museum am Donnerstag anhand des Klee-Zitats.

Parallel dazu zeigt die Pinakothek der Moderne in München vom 1. März an unter dem Titel „Paul Klee, Konstruktion des Geheimnisses“ eine Ausstellung mit Werken aus seiner Zeit als Bauhaus-Meister. Ein Begleitprogramm mit Lesungen soll beide Ausstellungen verbinden. Klees Werk umfasst mehr als 10 000 Werke. Er zählt zu den bedeutendsten und vielseitigsten Künstlern des 20. Jahrhunderts.

Das Franz-Marc-Museum feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Der Neubau mit Werken von Marc, Wassily Kandinsky, August Macke, Gabriele Münter oder Alexej Jawlensky war im Juni 2008 eröffnet worden. Mitglieder der Künstlergruppe „Blauer Reiter“ hatten in der Gegend um Kochel und Murnau gelebt und gewirkt. Klee war mit Marc und anderen Künstlern befreundet.

