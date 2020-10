Patrick Lindner lässt Eheringe von Pfarrer segnen

Schlagersänger Patrick Lindner (60) und sein langjähriger Lebensgefährte Peter Schäfer haben ihre Eheringe in einer katholischen Kirche segnen lassen - nicht allen gefällt das. Das Paar ließ sich am Wochenende nicht nur standesamtlich trauen, sondern die Ringe auch in München von einem Pfarrer segnen, wie der Bayerische Rundfunk am Mittwoch berichtete. Das Erzbistum München und Freising erklärte, den Sachverhalt zu prüfen.

Es habe sich um einen Gottesdienst für Lindners verstorbene Mutter gehandelt, sagte der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Maximilian, Rainer Maria Schießler, auf Anfrage. „Ich habe diese Ringe so gesegnet wie ich auch schon einen Hund gesegnet habe oder ein Auto. Man hat nichts gemacht, was nicht erlaubt ist.“

Offiziell verbietet die katholische Kirche die Eheschließung von Schwulen und Lesben und auch die Segnung homosexueller Partnerschaften. In konservativen katholischen Foren sorgte die Ring-Segnung für Ärger.

Um eine Trauung habe es sich nicht gehandelt, betonte Pfarrer Schießler. Über Anfeindungen in Internetforen zeigte er sich erschrocken. „Die Gewalttätigkeit des Denkens und des Redens kenne ich aus meiner Jugend nicht“, sagte er. Zur Diskussion um die Segnung wollten Lindner und Schäfer sich auf Anfrage nicht äußern.

