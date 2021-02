Passionsvorbereitung: Haar- und Barterlass in Oberammergau

Von Schwäbische Zeitung

Nachdem die Infektionszahlen im Kreis Sigmaringen wieder auf niedrigerem Niveau sind, startet der Landkreis mit der Ausgabe der Altkennzeichen. Die Kennzeichenkombinationen SLG, STO und ÜB können ab 26. Februar online reserviert werden. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Ausgabe ab 1. März Die Freischaltung erfolgt am 26. Februar im Laufe des Vormittags. Die Ausgabe der Kennzeichen wird ab 1. März erfolgen. „Erfahrungsgemäß herrscht in den ersten Wochen in denen Altkennzeichen ausgegeben werden ein sehr ...