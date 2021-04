„Passion 2:1“: TV-Inszenierung statt Bühnenstück

Testen, testen, testen. Dies scheint derzeit, neben der eher noch schleppenden Impfung, die wichtigste Strategie gegen das Coronavirus und die Pandemie zu sein. Getestet wird derzeit kostenfrei in der gesamten Region. Wo sich Menschen, gerade jetzt vor Ostern, noch testen lassen können und wie es funktioniert, erfahren Interessierte in der nachfolgenden Übersicht.

Hier laufen Tests in Wangen In Kooperation mit Natalie Endres vom Modegeschäft N 13 hat Apotheker Pirmin Burth von der Staufen-Apotheke direkt am Marktplatz eine ...