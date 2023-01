Passanten finden Leiche in Bach: Umstände des Todes unklar

Passanten haben in Oberbayern die Leiche einer Frau in einem Bach gefunden. Die Umstände des Todes der 34-Jährigen seien bislang unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Leiche der Frau war demnach schon am 30. Dezember in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in der Nähe des städtischen Freibads entdeckt worden. Das endgültige Ergebnis der Obduktion stand am Dienstag zunächst nicht fest.

Hinweise auf ein Gewaltdelikt hatten die Ermittler zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

