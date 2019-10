Passanten alarmieren Polizei: Unterarm in Bach gefunden

Spaziergänger haben in einem Bach in Nordschwaben einen grausigen Fund gemacht und die Polizei verständigt: Ein abgetrennter menschlicher Unterarm liege im Wasser, sagten sie am Sonntag in Monheim (Landkreis Donau-Ries) den Beamten.

Spaziergänger fanden gestern in einem Bachlauf bei #Monheim einen menschlichen Unterarm+Hand.Bei der Bergung durch die #Polizei war schnell klar, dass es sich hierbei um einen wirklich täuschend echt aussehenden Scherzartikel aus Gummi handelt. #WirfürEuch #GlücklichesEnde pic.twitter.com/6q2sKpW5qm— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 7. Oktober 2019

Die Polizisten zogen den halben Arm samt Hand aus dem Wasser - und stellten rasch fest, dass kein Kriminalfall vorlag. Auf Twitter berichtete das Polizeipräsidium in Augsburg am Montag: „Bei der Bergung durch die #Polizei war schnell klar, dass es sich hierbei um einen wirklich täuschend echt aussehenden Scherzartikel aus Gummi handelt.“

Wer den Faschingsartikel in dem Gewässer entsorgt hat, blieb zunächst unklar.