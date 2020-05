Passant rettet 80-Jährige aus Badesee

Ein Passant hat eine 80-jährige Frau im Unterrohter Badesee (Landkreis Neu-Ulm) treiben sehen und aus dem Wasser gerettet. Der 46-jährige Mann alarmierte die Einsatzkräfte, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Er entdeckt am Freitagabend die Frau im See und zog sie auf eine Wiese. Die eintreffenden Rettungskräfte versorgten die 80-Jährige. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau einen Schwächeanfall nahe des Ufers und fiel ins Wasser. Rund 100 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerkes, der Wasserwacht und der Polizei waren an dem Einsatz beteiligt. Auf dem Weg zum See konnten bereits 20 davon wieder umdrehen, da der Mann die 80-Jährige aus dem Wasser ziehen konnte. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht.

Bericht der Polizei