Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist in Pocking im Landkreis Passau tot aufgefunden worden. Ein Passant fand den jungen Mann am Montagnachmittag zwischen den Sträuchern eines Abhangs, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Die Umstände müssten noch ermittelt werden. Den Angaben zufolge war der 22-Jährige bereits am Tag zuvor als vermisst gemeldet worden.

Pressemitteilung

